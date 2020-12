Brugge in partenza per Roma: le parole di Mignolet in vista della Lazio

Il Club Brugge è in partenza per Roma. La società belga ha trasmesso online l’arrivo e partenza dei giocatori verso Roma. Intercettato ai microfoni dei canali ufficiali, il portiere Mignolet, che si espresso in merito al match in programma domani sera: «Quella contro la Lazio sarà una finale in cui ci giochiamo tutto. Daremo il massimo».