Briga risponde a Lotito: «Ma il Parco Giocatori da 300 milioni è un parco che sta a Formello?». L’ironia del cantante sulle ultime parole del presidente

Le parole del presidente Lotito, pensate per rassicurare l’ambiente, finiscono per scatenare l’ironia del web e dei tifosi. Al centro del dibattito è finita la dichiarazione rilasciata a Il Messaggero, con cui il patron biancoceleste ha voluto sottolineare la solidità economica della Lazio per smentire le voci su una presunta crisi societaria.

Una frase in particolare, con cui Lotito ha quantificato il valore del club, non è passata inosservata e ha sollevato più di una perplessità tra i sostenitori, delusi da un avvio di stagione difficile e da un mercato estivo bloccato. Questa la dichiarazione del presidente: «Abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori».

Proprio l’espressione “parco giocatori”, un termine tecnico-finanziario per indicare il valore della rosa, ha innescato la reazione sarcastica di un noto tifoso laziale, il cantautore Briga. Con un post sul suo profilo “X”, l’artista ha ironizzato sulla dichiarazione, interpretando alla lettera le parole del presidente e mettendo in dubbio il valore attribuito alla squadra.«Ma il Parco Giocatori che vale 300 milioni è un Parco che sta a Formello?».

Briga ha poi rincarato la dose, proseguendo con una battuta in dialetto romanesco che è diventata immediatamente virale, dando voce allo scetticismo di molti tifosi. «Se me dite do sta ce vado a fa na passeggiata. Così pè capì mejo de che Parco se tratta».

La sua ironia coglie un sentimento diffuso: la percezione di una distanza tra le valutazioni economiche della dirigenza e il rendimento effettivo della squadra in campo. Mentre il presidente parla di asset e patrimonio, i tifosi, con una battuta, chiedono di poter “toccare con mano” questo valore, che al momento faticano a vedere riflesso nelle prestazioni della domenica.