Briga duro: «La Lazio merita di tornare a essere difesa. Adesso c’è una comunicazione bugiarda e vessatoria»

Briga, cantante italiano, ha detto la sua sull’amore dei tifosi capitolini per la propria maglia: il commento sulla contestazione

Il noto cantante e grande tifoso laziale, Mattia Briga, ha partecipato all’ultimo video della Brigata Lazio, intitolato “Nel buio, la luce”, in cui ha parlato della contestazione in corso contro Claudio Lotito e della situazione che sta vivendo la Lazio. Con lui, nell’intervista, c’erano anche Alessandro Di Battista e Pino Insegno.

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Briga e la protesta dei tifosi: non solo per la Champions

Briga ha chiarito che la contestazione non è una richiesta improvvisa per il ritorno in Champions League, ma una battaglia più ampia per la difesa della Lazio, un club che, secondo lui, merita ben altri palcoscenici. Il cantante ha sottolineato l’importanza di questa protesta, che ha raccolto anche consensi al di fuori della cerchia biancoceleste, come un segnale di un amore profondo per la squadra:

LA CONTESTAZIONE – «La Lazio merita di tornare a essere difesa, di essere amata come dovrebbe. Quello che stiamo facendo in qualità di popolo e di innamorati della stessa idea sta riscuotendo pareri anche al di fuori del mondo Lazio, è un segnale di qualcosa di enorme che stiamo smuovendo».

L’AMORE PER LA LAZIO – «Il gol che mi fa più piangere è uno che non ho mai visto dal vivo, ovvero quello di Fiorini. Lo guardo e piango come per nessun altro: questo è emblematico del folle amore che ogni laziale prova per la squadra».

LA COMUNICAZIONE CONTRO I TIFOSI – «Adesso c’è una comunicazione bugiarda e vessatoria nei confronti di gente innamorata che fa sacrifici. Ci sono solo bugie e arroganza».