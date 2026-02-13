Brambati sulla situazione della Lazio: «Ho sentito che qualcosa si vocifera sulla cessione della società ma…»

Brambati sulla Lazio rivela un retroscena incredibile: le parole dell’ex calciatore sulla squadra biancoceleste e su una possibile cessione

Massimo Brambati, ex calciatore e ora procuratore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW per commentare la situazione attuale della Lazio. L’ex giocatore ha discusso le voci riguardanti una possibile cessione del club e ha lodato il lavoro di Maurizio Sarri, nonostante le difficoltà.

«Voci di cessione, ma non è una notizia ufficiale. Ho sentito che qualcosa si vocifera sulla cessione della società. Ma non è una voce ufficiale, più un chiacchiericcio».

L’ex calciatore ha messo in dubbio l’affidabilità di queste voci, ma ha comunque sollevato un tema che sta creando discussioni nell’ambiente biancoceleste.

Brambati: «Complimenti a Sarri per il suo lavoro in questo caos»

Nonostante il contesto turbolento, Brambati ha elogiato il lavoro di Maurizio Sarri, che sta guidando la squadra attraverso un periodo particolarmente difficile.

«Faccio i complimenti a Sarri, perché sta facendo un buonissimo lavoro in questo caos».

L’ex calciatore ha sottolineato come il tecnico stia riuscendo a mantenere la calma e a ottenere risultati positivi in mezzo alle difficoltà societarie.