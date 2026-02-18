Braglia dice la sua sullo stadio Flaminio: «Approvo il progetto, ma Lotito…»

Braglia non si tira indietro ed esprime la sua opinione senza filtri a seguito di quanto visto nella conferenza di presentazione dello stadio Flaminio

Simone Braglia, ex portiere e figura storica del calcio italiano, ha commentato la situazione della Lazio in collegamento a TMW Radio soffermandosi sulla presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio e sulle dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, che ha escluso la possibilità di vendere la società.

Braglia e le parole su Lotito e sullo stadio Flaminio

RIFLESSIONE SU LOTITO – «Lotito ha confermato che non venderà la Lazio? Forse è una mossa per vendere meglio la società? Può essere un viatico con cui capitalizzare la società. Lotito ha abbassato il debito della società, l’ha tenuta in piedi».

APPROVAZIONE DEL PROGETTO – «Approvo il suo progetto, credo nella volontà di ripatrimonializzare la società con un bene immobile importante».

POSIZIONE SU UNA VENDITA – «Per me però Lotito non abbia alcuna voglia di vendere».

Braglia ha quindi espresso la sua opinione sulla gestione di Lotito, sottolineando la sua capacità di mantenere la Lazio in piedi nonostante le difficoltà finanziarie, ma affermando chiaramente che, secondo lui, il presidente non ha intenzione di vendere il club in questo momento.