Bournemouth-Lazio, dove vederla in tv e streaming

Dopo i test amichevoli del ritiro di Auronzo, la Lazio questa sera affronterà il Bournemouth

Seconda parte del ritiro che sta per iniziare per la Lazio di Simone Inzaghi. Tra poco più di 20 giorni sarà di nuovo Serie A e nel mentre i biancocelesti avranno ancora altri test amichevoli da affrontare. Prima della partenza per la Germania, prevista per questa sera, infatti la compagine romana affronterà questa sera il Bournemouth, squadra che milita in Premier League.

Il match sarà visibile solo sul canale telematico biancoceleste, Lazio Style Channel, che si può vedere a pagamento al canale 233 della piattaforma Sky. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45.