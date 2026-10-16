Bonolis: «Tifosi laziali, siate contenti! E’ un momento bello, dovreste godervi questa situazione»

Il noto conduttore Paolo Bonolis si è espresso in merito alla Lazio di Gattuso! Le dichiarazioni

La Lazio prima in classifica continua a far discutere anche tra i sostenitori delle grandi rivali. Tra questi c’è Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, che ha affrontato il tema durante la partecipazione a Se Fossi Tu, trasmissione pubblicata sul canale YouTube del Corriere dello Sport.

Al conduttore è stato chiesto se l’attuale rendimento della formazione biancoceleste possa rappresentare un motivo di preoccupazione per l’Inter nella corsa allo scudetto. Bonolis ha quindi espresso il proprio punto di vista sulla squadra allenata da Gennaro Gattuso e sulle prospettive di una stagione che, almeno nelle prime giornate, ha completamente ribaltato le aspettative.

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DINAMICHE CALCIO – «Bisogna considerare tutte le squadre come avversarie da temere, perché il calcio è affascinante anche per questo: ogni partita può raccontare una storia diversa. Detto questo, secondo me c’è una differenza importante tra la rosa dell’Inter e quella della Lazio. Allo stesso tempo, però, sento spesso i tifosi laziali lamentarsi, praticamente in continuazione. Io preferisco vedere le persone felici: per questo, considerando la qualità che la squadra sta mostrando, dico loro di godersi maggiormente questo momento invece di continuare a cercare motivi per lamentarsi».

TIFOSI LAZIO – «Credo che i tifosi della Lazio dovrebbero essere contenti, perché stanno vivendo un periodo davvero positivo. Mi piacerebbe che riuscissero a goderselo maggiormente. Invece continuano a concentrarsi sui difetti della squadra, mentre io, in una situazione del genere, sarei molto più sorpreso di riuscire a vedere tutti i suoi pregi».