Bonfanti difende Sarri: «Sta facendo i miracoli in una stagione difficilissima»

Maurizio Sarri è al centro delle discussioni dei media sportivi, con un’attenzione particolare alla sua gestione della Lazio in una stagione particolarmente difficile. Nonostante il mercato bloccato, le cessioni e gli infortuni, il tecnico toscano è riuscito a portare la sua squadra in semifinale di Coppa Italia, battendo un Bologna altrettanto determinato da una situazione di svantaggio scaturita dalla rete di Castro.

Francesco Bonfanti, opinionista e giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per prendere le difese di Sarri, sottolineando come l’allenatore stia facendo miracoli in una situazione complessa.

Bonfanti e le parole su Maurizio Sarri

«Sarri sta facendo di necessità virtù. La Lazio parte con Sarri che non sa del mercato bloccato, sapendo così che non ci può mettere del suo dal punto di vista tecnico. Regge la barca e poi a gennaio gli vendono Guendouzi. I tifosi sono furenti e lì nasce la frattura. Sta facendo i miracoli Sarri per portare a casa una stagione difficilissima. È stato di parola, non ha mollato la barca e la sta portando avanti. Sarri è quello che ne esce meglio di tutti da questa situazione.»

