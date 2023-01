Retroscena Bonazzoli, dalla Lazio lo ha chiamato solo Sarri: era fattibile anche in prestito

Retroscena Bonazzoli, dalla Lazio lo ha chiamato solo Sarri: sarebbe potuto venire anche in prestito. Sono i biancocelesti a non aver affondato

Come svela Il Messaggero in casa Lazio solo Maurizio Sarri avrebbe alzato il telefono per chiamare Federico Bonazzoli e sondare il suo effettivo desiderio di raggiungerlo a Formello. Da un mese ormai il 25enne granata è il prescelto del tecnico e sta aspettando solo una mossa della Lazio. Non è la Salernitana a non volerlo cedere nemmeno in prestito.