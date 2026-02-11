Bologna Lazio Coppa Italia, i biancocelesti cercano semifinale e svolta europea in una stagione complicata

Ci siamo. È il giorno di Bologna-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia allo Stadio Renato Dall’Ara. In una stagione segnata da alti e bassi, la squadra guidata da Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha l’opportunità di continuare a inseguire un obiettivo concreto: alzare un trofeo e garantirsi un pass europeo che dal campionato appare sempre più complicato.

A sottolineare il peso specifico della sfida è il Corriere dello Sport, che in prima pagina titola «Una notte da Lazio». Un richiamo chiaro alla necessità di una prestazione di personalità, capace di superare le difficoltà che hanno accompagnato il percorso stagionale dei capitolini.

Bologna Lazio Coppa Italia, serve orgoglio

La qualificazione alle semifinali rappresenterebbe non solo un traguardo sportivo, ma anche una svolta psicologica. Dopo le prove convincenti contro Genoa e Juventus, la Lazio è chiamata a replicare intensità e compattezza. Servirà una squadra corta, aggressiva e lucida nei momenti decisivi.

Il Dall’Ara è un campo storicamente ostico e il Bologna non considera la competizione un semplice contorno. Anche i rossoblù vedono nella Coppa Italia una via privilegiata verso l’Europa.

Bologna Lazio Coppa Italia, sogno e opportunità

Per Sarri e i suoi uomini, questa è una notte che può cambiare la traiettoria della stagione. Una vittoria significherebbe semifinale e rinnovate ambizioni, oltre alla consapevolezza di potersi giocare fino in fondo un obiettivo tangibile.

«Una notte da Lazio» non è soltanto un titolo: è un programma. Una prova di carattere, orgoglio e maturità per continuare a sognare.

