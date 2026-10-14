Binda: «Questa Lazio è una bellissima sorpresa! Protesta? È un controsenso mantenere la linea polemica» – Lazio News 24

Il giornalista Nicola Binda ha analizzato l’attuale momento della Lazio di Gattuso, soffermandosi anche sulla protesta dei tifosi biancocelesti contro la proprietà

La Lazio guidata da Gennaro Gattuso sta diventando una delle storie più affascinanti e per certi versi inaspettate di questa stagione di Serie A. Nonostante un clima ambientale non semplice e le evidenti difficoltà nei rapporti tra la tifoseria e la dirigenza, la squadra capitolina sta rispondendo sul terreno di gioco con prestazioni di altissimo livello, carattere e una straordinaria compattezza. A tracciare un bilancio su questo momento magico dei biancocelesti è stato il giornalista Nicola Binda, intervistato in esclusiva ai microfoni di News.superscommesse.it.

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Binda incensa la Lazio di Gattuso per atteggiamento e risultati

Nel corso dell’intervista, Binda ha elogiato il grande lavoro svolto dal tecnico calabrese, capace di cementare lo spogliatoio e trasformare il clima di scetticismo iniziale in pura benzina agonistica per scalare la classifica.

«Sicuramente Gennaro Gattuso è riuscito a trasformare l’amarezza in sacrificio e dedizione sul campo, questa Lazio è una bellissima scoperta. Vederla così alta in classifica è un aspetto positivo di questa stagione».

Binda e il paradosso attorno alla Lazio tra campo e spalti

Il giornalista si è poi focalizzato sul singolare contrasto tra il rendimento sportivo della squadra e l’atteggiamento di contestazione che si respira sugli spalti della Capitale, tracciando un parallelo anche con altre piazze del calcio italiano.

«È un controsenso vedere che i tifosi preferiscano mantenere la linea di polemica verso la società, non mi permetto assolutamente di giudicare perché ognuno fa le proprie valutazioni all’interno delle proprie realtà, ma sicuramente situazioni come quelle dei tifosi della Lazio e del Bari fanno riflettere».