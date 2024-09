Biglietti Torino Lazio, al via la vendita dei tagliandi: TUTTI I DETTAGLI! Il comunicato diramato dai canali ufficiali del club

Di seguito il comunicato della Lazio:

La SS Lazio comunica che da oggi saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Torino-Lazio, in programma domenica 29 settembre delle ore 12:30 presso lo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

Di seguito la modalità di vendita:

– capienza del Settore Ospiti: 1.489 posti;

– prezzo del tagliando: 25 € più commissioni;

