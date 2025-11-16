Bezzi commenta le tensioni in casa Lazio: «Sosta utile per Sarri e per la società. Lotito? Cambiare strategia, così non serve a nulla»

Bezzi commenta le tensioni in casa Lazio ai microfoni di Radiosei. Le sue paorle sull’utilità della pausa per la rosa di Sarri e delle strategie di Lotito

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi ha analizzato il momento della Lazio durante la sosta per le Nazionali, soffermandosi sia sul lavoro di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per il suo approccio tattico rigoroso, sia sul ruolo della società e del presidente Claudio Lotito. Un quadro complessivo che, secondo Bezzi, richiede lucidità più che contestazioni ripetitive.

SULLA SOSTA E SUL LAVORO DI SARRI – «Questa sosta ci dice che è una settimana in cui Sarri può lavorare un po’ di più col gruppo, nonostante ci siano dei giocatori impegnati in Nazionale. Pausa utile anche per la società per capire la situazione di gennaio; si parla di nuovo di Insigne che aiuterebbe la rosa. La Lazio mi sta un po’ annoiando, sono stufo di sentire le solite cose contro il presidente».

SUL RAPPORTO TRA TIFOSI E LOTITO –«Capisco la delusione dei tifosi ma il martellamento contro una persona che non fa un passo indietro, anzi rafforza la sua posizione in questi momenti, è inutile. Io credo sia più intelligente cambiare strategia. Il presidente è stato attaccato con striscioni in Parlamento, con gli aerei: chi fa questo e ha visto che nulla cambia non può pensare che la politica aiuti. Lotito è molto apprezzato nel suo partito, è una macchina da guerra. Se i tifosi non lo voteranno, dai giallorossi di voti ne arriveranno tanti. Lotito resterà presidente finché vorrà e potrà, quindi va cambiata la strategia dei tifosi».

