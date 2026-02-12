Connect with us

Bezzi sicuro: «Sarri è cambiato, è diventato più paterno. La Lazio contro il Bologna…»

Published

4 minuti ago

Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Bezzi analizza l’evoluzione del ruolo di Maurizio Sarri alla Lazio, sottolineando l’atteggiamento protettivo nei confronti della sua squadra: le parole

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha avuto un percorso in continua evoluzione, adattandosi alle difficoltà e trasformandosi in un punto di riferimento per la squadra e l’ambiente. Dopo aver affrontato alcune sfide, Sarri è riuscito a mettere insieme i pezzi e a compattare il gruppo.

Gianni Bezzi, giornalista esperto, ha commentato questa trasformazione ai microfoni di TMW Radio, sottolineando come l’allenatore sia diventato una figura più paterna per i suoi giocatori, contribuendo al risultato ottenuto contro il Bologna in Coppa Italia.

Bezzi e le parole su Maurizio Sarri

L’EVOLUZIONE DI SARRI«Credo che Sarri sia veramente un punto di riferimento per tutti, per la squadra, per l’ambiente. La Lazio ha ottenuto un risultato con la testa contro il Bologna. Ed è merito dell’allenatore. Sarri, a differenza dell’ultima volta, questa volta sta tenendo duro e sta mettendo a posto tutti i pezzi.»

SARRI, UN ALLENATORE PIÙ PATERNO«È un nuovo Sarri, che si è identificato in un ruolo che non è solo quello di allenatore. È più paterno.»

Bezzi ha quindi sottolineato come il tecnico dei capitolini, nel tempo, abbia cambiato approccio, diventando una figura più protettiva e vicina ai suoi giocatori, condizione che sembra aver dato i suoi frutti.

