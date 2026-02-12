Bezzi sicuro: «Sarri è cambiato, è diventato più paterno. La Lazio contro il Bologna…»

Bezzi analizza l’evoluzione del ruolo di Maurizio Sarri alla Lazio, sottolineando l’atteggiamento protettivo nei confronti della sua squadra: le parole

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha avuto un percorso in continua evoluzione, adattandosi alle difficoltà e trasformandosi in un punto di riferimento per la squadra e l’ambiente. Dopo aver affrontato alcune sfide, Sarri è riuscito a mettere insieme i pezzi e a compattare il gruppo.

Gianni Bezzi, giornalista esperto, ha commentato questa trasformazione ai microfoni di TMW Radio, sottolineando come l’allenatore sia diventato una figura più paterna per i suoi giocatori, contribuendo al risultato ottenuto contro il Bologna in Coppa Italia.

Bezzi e le parole su Maurizio Sarri

L’EVOLUZIONE DI SARRI – «Credo che Sarri sia veramente un punto di riferimento per tutti, per la squadra, per l’ambiente. La Lazio ha ottenuto un risultato con la testa contro il Bologna. Ed è merito dell’allenatore. Sarri, a differenza dell’ultima volta, questa volta sta tenendo duro e sta mettendo a posto tutti i pezzi.»

SARRI, UN ALLENATORE PIÙ PATERNO – «È un nuovo Sarri, che si è identificato in un ruolo che non è solo quello di allenatore. È più paterno.»

Bezzi ha quindi sottolineato come il tecnico dei capitolini, nel tempo, abbia cambiato approccio, diventando una figura più protettiva e vicina ai suoi giocatori, condizione che sembra aver dato i suoi frutti.

LEGGI ANCHE: Rovella sicuro: «Guardare le bandiere in Curva o in Tevere, mi piace un sacco. Ecco qual è lo stadio più emozionante…»