Bezzi critica il progetto Flaminio: «Con questi numeri servirebbero 15 anni. Ecco per quale ragione»

Bezzi ha detto la sua sul progetto dei capitolini della creazione del nuovo stadio! Le parole del giornalista sul futuro stadio della Lazio

Il giornalista Gianni Bezzi, intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha espresso i propri dubbi nella presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio. In particolare ha replicato alcune delle dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, che ha ribadito la volontà di non vendere la Lazio.

Bezzi dice la sua sulla situazione in casa biancoceleste

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – «È stato presentato il progetto, ma penso che un club che con l’ultimo bilancio si è attestato a circa 23 milioni contro i 27,5 dello scorso anno, quando gli altri viaggiano ad altri livelli, per un progetto da quasi 500 milioni non basterebbero 15 anni per mettere in piedi una cosa del genere».

PRIORITÀ SPORTIVE – «Mi interessa più il campo e il rapporto tra pubblico e società».

RAPPORTO CON I TIFOSI – «È una situazione dove se ne parla dappertutto, solo qualcuno non se ne accorge. Vista la situazione, perché non si apre un confronto con la tifoseria e fare un passo indietro per rimettersi a camminare insieme?».

Le parole di Bezzi mettono l’accento non solo sulla sostenibilità economica dell’operazione Flaminio, ma anche sul clima che si respira attorno al club biancoceleste, con un invito esplicito a riaprire il dialogo tra società e tifoseria.