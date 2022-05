Betis-Luiz Felipe. affare in stallo: gli spagnoli hanno il mercato bloccato

Luiz Felipe ha salutato la Lazio e scelto il Betis Siviglia: gli spagnoli però al momento non possono tesserarlo

Importante indiscrezione dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Luiz Felipe. Come riportato da BeSoccer infatti, il Betis Siviglia, club col quale il centrale ex Lazio ha da tempo un accordo, non può procedere al momento al tesseramento del calciatore.

La società avrebbe infatti raggiunto il limite salariale che gli consentirebbe di poter fare acquisti. Prima di procedere alla formalizzazione dell’affare dunque, il Betis dovrà necessariamente cedere alcuni elementi.