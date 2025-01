Bernabè Lazio, il duro video sui social dell’ex falconiere contro Lotito – VIDEO

Bernabè, l’ormai ex falconiere prosegue la sua battaglia personale contro il presidente biancoceleste pubblicando un duro video a riguardo

A tenere banco in casa Lazio è il caso relativo all’ex falconiere Bernabè, il quale è stato licenziato con effetto immediato dal club dopo un video compromettente relativo alla sua operazione chirurgica. Il falconiere dopo le parole di Lotito, è tornato a rispondere al suo ormai ex presidente con un post social durissimo che recita esattamente quanto segue

PAROLE – Non mollare mai. Dopo essermi scusato, preferisco morire in piedi, piuttosto che in ginocchio. Io sono Juan Bernabé e io non mollo mai… e forza Lazio