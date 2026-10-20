Beppe Signori torna in Nazionale: una nuova avventura in azzurro per l’ex bomber biancoceleste – Lazio News 24

Beppe Signori si prepara a iniziare una nuova esperienza con la Nazionale italiana Under 20: l’ex attaccante della Lazio sarà il nuovo capo delegazione degli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata

Una nuova avventura nel mondo del calcio italiano per Beppe Signori, uno degli attaccanti più rappresentativi della storia della Lazio. L’ex centravanti biancoceleste è pronto a tornare a indossare idealmente i colori della Nazionale, questa volta con un incarico diverso rispetto al passato. Una notizia che richiama inevitabilmente alla memoria le sue stagioni da protagonista sul terreno di gioco.

La nuova avventura con la Nazionale Under 20 per l’ex bomber della Lazio

Secondo quanto raccolto dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale X, Beppe Signori è stato scelto come nuovo capo delegazione della Nazionale italiana Under 20, formazione affidata alla guida tecnica di Carmine Nunziata.

Un incarico che rappresenterebbe un nuovo capitolo nella carriera dell’ex attaccante della Lazio, chiamato a mettere la propria esperienza al servizio dei giovani talenti azzurri.

La notizia arriva in un momento nel quale la valorizzazione dei calciatori emergenti rappresenta uno degli obiettivi principali del settore giovanile italiano. Il possibile ingresso di una figura come Signori aggiungerebbe un profilo di grande esperienza internazionale all’ambiente degli Azzurrini.

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Il passato con la maglia dell’Italia e il Mondiale del 1994

Per Beppe Signori, il legame con la maglia azzurra affonda le radici negli anni Novanta. L’ex bomber ha infatti collezionato 28 presenze e 7 reti con la Nazionale maggiore, prendendo parte anche alla spedizione italiana ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti.

In quell’occasione, l’Italia allenata da Arrigo Sacchi raggiunse la finale della competizione, arrendendosi al Brasile dopo i calci di rigore. Un’esperienza che rappresenta uno dei passaggi più significativi della carriera internazionale dell’ex attaccante.

Signori, dalla Lazio agli Azzurrini: un legame speciale con il calcio italiano

Il nome di Signori resta soprattutto legato alla Lazio, società con la quale ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della propria carriera. Con la maglia biancoceleste ha conquistato per tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A e una Coppa Italia nella stagione 97/98, diventando un punto di riferimento per generazioni di tifosi.

La sua esperienza è passata anche attraverso le maglie di Foggia, Sampdoria e Bologna, tappe che hanno contribuito a costruire il percorso di uno degli attaccanti italiani più prolifici della sua epoca.