Belahyane si prende la scena e conquista Gattuso! Il tecnico svela un retroscena: «Mi è venuto a trovare scusandosi»

Gennaro Gattuso ha parlato delle prestazioni e dell’atteggiamento del centrocampista marocchino Reda Belahyane: la sua rivelazione

La Lazio ha trovato una delle sorprese più interessanti di questo avvio di stagione in Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino, chiamato a sostituire gli infortunati Nicolò Rovella e Danilo Cataldi, ha sfruttato le opportunità ricevute per ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Gennaro Gattuso. Proprio l’allenatore biancoceleste ha parlato della crescita dell’ex Hellas Verona, raccontando anche un particolare retroscena.

Belahyane, da alternativa a protagonista: l’occasione sfruttata

L’inizio di stagione della Lazio ha riservato diverse difficoltà nella gestione del centrocampo, soprattutto a causa delle assenze prolungate di Nicolò Rovella e Danilo Cataldi. Una situazione che ha costretto Gennaro Gattuso a cercare soluzioni alternative, concedendo maggiore spazio a calciatori inizialmente meno coinvolti nelle rotazioni.

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Tra questi, a distinguersi è stato proprio Reda Belahyane. Il centrocampista arrivato dall’Hellas Verona ha risposto presente, dimostrando di poter rappresentare una risorsa importante per la squadra biancoceleste. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione, trasformando un momento di emergenza in un’opportunità per conquistare maggiore considerazione all’interno del gruppo.

Gattuso racconta il retroscena: le scuse e la risposta sul campo

A soffermarsi sul rendimento del centrocampista è stato proprio Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio ha evidenziato l’importanza dell’atteggiamento dei calciatori, sottolineando come tutti debbano essere pronti a dare il proprio contributo indipendentemente dallo spazio ricevuto.

Particolarmente interessante il passaggio relativo a un confronto personale avuto con Belahyane, che avrebbe cercato il tecnico per scusarsi. Queste le dichiarazioni integrali dell’allenatore biancoceleste: «Tutti i giocatori stanno rispondendo bene! I giocatori devono farsi trovare pronti a prescindere dal minutaggio, soprattutto da chi l’anno scorso ha giocato pronto. Belahyane mi è venuto a trovare scusandosi, ma con il lavoro ha dimostrato che può essere protagonista».

Il rendimento di Reda Belahyane potrebbe adesso aprire nuove riflessioni nelle scelte di Gennaro Gattuso. Il recupero di Rovella e Cataldi permetterà alla Lazio di ritrovare alternative importanti in mezzo al campo, ma quanto dimostrato dal marocchino rappresenta un elemento da non sottovalutare.