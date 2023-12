Bayern Monaco, Jung: «Non bisogna sottovalutare la Lazio. Ecco perché». Le parole del capo marketing del club bavarese

Anche il capo marketing del Bayern Monaco ha commentato l’esito del sorteggio degli ottavi di Champions League che vedrà i tedeschi battersi, di nuovo, con la Lazio. Queste le parole di Andreas Jung ai canali ufficiali del club bavarese.

PAROLE– «Penso che non si debba per nessun motivo sottovalutare la Lazio, l’avevamo già affrontata nella stagione 202/21 vincendo 4-1 a Roma e poi 2-1 in casa. Eravamo però ancora nel periodo della pandemia e lo stadio era vuoto, sappiamo quante emozioni sanno trasferire i tifosi italiani e credo che con lo stadio pieno sarà un’altra partita, completamente diversa ».