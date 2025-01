Basic Lazio, via a gennaio? Un club spagnolo ha chiesto informazioni: tutti i dettagli e le ultime novità

Basic Lazio, il croato via a gennaio? Un club spagnolo si è mosso e ha chiesto informazioni per il centrocampista: le ultime novità

Il calciomercato Lazio, specialmente quello in uscita, non si ferma e continua a lavorare alle cessioni dei giocatori fuori dal progetto. Tra questi c’è Toma Basic, che stasera sarà in panchina ma che in stagione conta fin qui zero minuti.

Il croato non rientra nei piani per il futuro e su di lui sono piombati gli spagnoli del Getafe. Come spiega Relevo, sono partiti già i primi sondaggi e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.