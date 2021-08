Basic Lazio, si punta a chiudere in pochi giorni: i dettagli

Basic è sempre più vicino alla Lazio. La trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni: ecco qual è la situazione

Non solo esterno offensivo. La Lazio ha messo nel mirino anche un rinforzo per la mediana, ossia quel Toma Basic, finito nel taccuino dei biancocelesti da ormai tante settimane. La fumata bianca però ora pare essere davvero dietro l’angolo.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la differenza tra domanda e offerta sarebbe di mezzo milione. L’entourage del calciatore sarebbe in pressione sul Bordeaux per chiudere l’affare nel minor tempo possibile. L’obiettivo della Lazio sarebbe quello di trovare un accordo entro metà settimana, in modo da completare l’iter delle visite mediche per aver il giocatore a disposizione già contro lo Spezia. Con calciatore ci sarebbe già un’intesa di massima: 1,5 milioni a stagione per cinque anni.