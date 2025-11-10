Bargiggia in esclusiva a Milannews24: «Italia? Gattuso ha creato una buona armonia nel gruppo e una buona spinta emotiva. Sullo Scudetto...»

Bargiggia, affermato giornalista ed esperto di mercato, ha condiviso in esclusiva la sua analisi sul momento che sta vivendo il Milan. Le parole

Ai microfoni di Milannews24, Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, ha offerto la sua analisi sul momento del Milan dopo il pareggio ottenuto sul campo del Parma nell’undicesima giornata di Serie A. Ecco un piccolo estratto:

FAVORITA SCUDETTO – «Sono passate poche giornate ma per quello che ho visto vedo l’Inter quest’anno favorita a meno che il Napoli non esca presto dalla Champions League visto che Conte sta confermando i suoi problemi quando gioca la doppia competizione. Addirittura lo scorso anno si è fatto buttare fuori dalla Champions».

NAZIONALE – «Le sensazioni sulla Nazionale sono buone nella misura in cui credo che finalmente riusciremo ad andare ai Mondiali. Queste convocazioni non hanno creato grossi scossoni, l’avvicendamento tra Caprile e Di Gregorio ci sta. Gattuso ha creato una buona armonia nel gruppo e una buona spinta emotiva e questo è molto importante per centrare la qualificazione»

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA COMPLETA A BARGIGGIA SU MILANNEWS24