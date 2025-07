Ballotta non ha dubbi: «La Lazio può giocare per entrare in Europa, ne sono certo. Su Sarri dico questo». Le dichiarazioni dell’ex portiere

In una recente intervista, Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste noto per la sua longevità e leadership tra i pali, ha condiviso riflessioni profonde sul presente e futuro della Lazio. Con l’arrivo di Maurizio Sarri alla guida tecnica, la squadra romana sta vivendo una fase di transizione che solleva interrogativi ma offre anche promettenti prospettive.

Ballotta, che ha indossato la maglia della Lazio tra il 2005 e il 2008 distinguendosi per affidabilità ed esperienza, ha commentato con lucidità il nuovo ciclo avviato dalla società. Il tecnico toscano, celebre per il suo gioco propositivo e il pressing organizzato, sta cercando di imprimere la propria filosofia tattica a un gruppo che negli ultimi anni ha mostrato alti e bassi.

L’ex portiere ha evidenziato che la stagione in corso rappresenta una sfida cruciale per Sarri, chiamato a dare una chiara identità tattica alla squadra e a consolidare la Lazio nelle zone alte della classifica. La gestione dei giovani e l’inserimento di nuovi innesti saranno fondamentali per garantire continuità e competitività, sia in campionato che in Europa.

Con una base solida e un allenatore di comprovata esperienza, il progetto Lazio ha tutte le carte in regola per evolversi. Come ha ribadito Ballotta, il cammino è ancora lungo, ma le premesse lasciano ben sperare.

PAROLE – «La Lazio può giocare per entrare in Europa, ne sono certo. Sarri? Dovrà essere bravo a motivare tutti quelli che hanno voglia di riscatto dopo un anno difficile”. Secondo Ballotta, inoltre, il tecnico toscano è consapevole di avere in mano una buonissima squadra. Sta a lui tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Provedel e Mandas? Sono due buoni portieri».