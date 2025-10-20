 Atalanta Lazio, il giornalista non ha dubbi: «La Lazio resiste! Ottimo Provedel e porta a casa un punto prezioso». Le sue parole
Provedel
Dc Roma 01/03/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Ivan Provedel

Atalanta Lazio, il giornalista Riccardo Cucchi analizza il pareggio contro la Dea: «La Lazio resiste! Ottimo Provedel». Le sue dichiarazioni

Secondo pareggio consecutivo per la Lazio, che dopo il 3-3 spettacolare contro il Torino non va oltre lo 0-0 nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Una gara intensa, equilibrata e ricca di spunti, che ha visto i biancocelesti soffrire soprattutto nella ripresa ma riuscire comunque a strappare un risultato utile.

Al termine della sfida, lo storico radiocronista Riccardo Cucchi ha analizzato così l’andamento del match

PAROLE – «Buon primo tempo della Lazio. Nel secondo decisamente più in palla l’Atalanta, veloce e più volte vicina al gol. La Lazio resiste, ottimo Provedel, e porta a casa un punto prezioso»

Un pareggio che non entusiasma ma che, considerando il valore dell’avversario e le difficoltà del calendario, rappresenta un segnale di compattezza per la squadra di Sarri.

