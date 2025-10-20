Provedel Lazio, numeri da record: il portiere è il migliore della Serie A

Provedel Lazio: il muro biancoceleste che ha fermato l’Atalanta. L’estremo difensore si sta confermando sempre l’uomo in più

Se Mario Gila è stato il leader difensivo della serata, l’altro grande protagonista in casa Lazio è stato senza dubbio Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste ha sfoderato una prestazione straordinaria contro l’Atalanta, confermandosi come uno dei migliori estremi difensori del campionato. Come riportato dal Messaggero, Provedel è attualmente il portiere con più parate in tutta la Serie A, un dato che racconta meglio di ogni parola la sua importanza all’interno della squadra di Maurizio Sarri.

Al New Balance Stadium, Provedel ha compiuto interventi di livello assoluto. Al 77’, una deviazione provvidenziale sul tiro di Lookman ha evitato un gol già fatto; poco dopo si è superato su Krstovic e, all’81’, ha negato la gioia a De Roon con un riflesso da campione. In totale, sei parate decisive che hanno tenuto in vita la Lazio e regalato un punto prezioso in una gara complicata. Anche se il titolo di migliore in campo è andato a Gila, l’impatto di Provedel è stato determinante quanto quello del difensore spagnolo.

A fine partita, il numero 94 ha mostrato la sua consueta umiltà, concentrandosi sul valore collettivo della prestazione: “Abbiamo fatto una gara solida. Qui è normale correre qualche rischio, ma mi tengo stretto lo spirito del gruppo. Questo deve essere un punto di partenza”. Parole che confermano la mentalità del portiere friulano, sempre più leader silenzioso di una Lazio in crescita.

Le difficoltà della passata stagione, quando in alcune fasi aveva perso fiducia e continuità, sembrano ormai un ricordo lontano. «Il calcio ti offre sempre nuove opportunità – ha spiegato Provedel –. L’anno scorso ho attraversato un periodo complicato, ma continuo a lavorare per migliorarmi e farmi trovare pronto. Sto ritrovando punti fermi che avevo perso».

Con dedizione, carattere e una professionalità fuori dal comune, Provedel si è trasformato da sorpresa a certezza assoluta. Le sue parate non solo salvano risultati, ma trasmettono sicurezza all’intera retroguardia. E con un sorriso, il portiere ha aggiunto: «Il gol in Serie A mi manca ancora, ma spero che non serva».

In un momento in cui la Lazio sta ritrovando equilibrio e fiducia, Ivan Provedel rappresenta l'emblema della rinascita biancoceleste: affidabile, determinato e pronto a guidare i suoi compagni verso nuove ambizioni.