 Atalanta Lazio, Juric sfida i biancocelesti: «Ora arriva un ciclo di 7 partite in cui avremo più giocatori a disposizione»
Atalanta Lazio, la sfida di Juric: «Ora arriva un ciclo di 7 partite in cui avremo più giocatori a disposizione». Le sue dichiarazioni

L’Atalanta ha iniziato la stagione con qualche difficoltà, ma col tempo è riuscita a invertire la rotta, conquistando risultati di rilievo. Dopo l’addio di Gasperini, la squadra sta gradualmente ritrovando quelle certezze che avevano segnato il ciclo precedente, grazie soprattutto al lavoro di Ivan Juric.

Il tecnico croato, reduce dalle esperienze non fortunate con Roma e Southampton, sta imprimendo la propria impronta al gruppo, modellandolo secondo la sua idea di calcio. In vista della ripresa della Serie A, Juric ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE «L’impatto è positivo, perché è una società mega organizzata e la squadra sta lavorando bene. Fino a ora le cose stanno andando bene, c’è un po’ di rammarico per il campionato perché inizialmente abbiamo perso un po’ di punti.

Ci sono state delle partite in cui è andato tutto bene e altro in cui siamo mancati in zona gol. La squadra lavora bene e vuole crescere, per ora va bene così. Ora arriva un ciclo di 7 partite in cui avremo più giocatori a disposizione, è un ciclo duro e vediamo dopo dove saremo».

