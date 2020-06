Atalanta, Gomez: «Credevamo nella rimonta, abbiamo dato tutto»

L’attaccante dell’Atalanta Gomez è intervenuto alla fine della gara vinta in rimonta contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Gomez ha commentato la vittoria contro la Lazio:

«Ormai da qualche stagione i primi minuti, forse per concentrazione, iniziamo male. La qualità della lazio non perdona, siamo andati sotto ma ero tranquillo, la squadra ha fatto spesso rimonte, sapevamo di poter vincere. Per la lazio non era facile, non giocava da tanto tempo, noi abbiamo dato tutto. Campionato? Vediamo le ultime partite dove saremo, dobbiamo mantenere questo ritmo».