Atalanta, Gasperini gongola: “Noi evidentemente superiori a Lazio e Napoli”

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha manifestato l’entusiasmo per le ultime prestigiose vittorie con Lazio e Napoli

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria conseguita sul Napoli di Gattuso, avendo modo di tornare anche sul recente successo della squadra nerazzurra sulla Lazio.

“Questa sera son particolarmente felice perchè negli ultimi dieci giorni abbiamo affrontato e battuto due squadre forti del nostro campionato come Lazio e Napoli, ma soprattutto siamo stati superiori e in modo evidente. In questi due anni a livello di punti siamo dietro soltanto alla Juventus“.