Atalanta, si presenta Palladino: «Sono molto felice di essere qui. Ci tengo a salutare Juric. Voglio vedere una squadra che combatte»

Atalanta, le prime parole di Palladino in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui. Ci tengo a salutare Juric»

Raffaele Palladino è stato nominato nuovo allenatore dell’Atalanta, prendendo il posto di Ivan Juric. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il tecnico ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, delineando le proprie aspettative e illustrando il percorso di lavoro che intende intraprendere per rilanciare le ambizioni del club bergamasco. Ecco un estratto:

IL SUO ARRIVO ALL’ATALANTA – «Sono molto felice di essere qui all’Atalanta. Orgoglioso di essere in una grande società e mi sento di dire che io, insieme al mio staff, faremo di tutto per portarla in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D’Amico per la grande opportunità».

L’EREDITÀ DI GASPERINI E IL LAVORO FUTURO – «In primis ci tengo a salutare Ivan Juric con cui avevo un grande rapporto già ai tempi quando eravamo calciatori. Ho visto che è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista fisico, poi è vero che anche io ho le mie idee. Il dogma di questa squadra è quello di lottare su ogni pallone: voglio vedere una squadra che combatte. Mi lascia tranquillo il fatto che c’è un gruppo sano e forte: l’Atalanta non merita questa posizione in classifica, ma dobbiamo risalire».

