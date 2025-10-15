 Asllani torna su Lazio Torino: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita veramente compatta»
Connect with us

Hanno Detto

Asllani torna su Lazio Torino: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita veramente compatta»

Hanno Detto

Albania, il biancoceleste Hysaj entra nella storia: «Ero sopraffatto dall'emozione quando stavo per entrare in campo e battere il record»

Hanno Detto News

Petrucci: «Da sempre tifoso della Lazio. Vicepresidente della Roma? Fu un'idea di..."

Hanno Detto

Fiore: «Dimissioni Sarri? Dico questo. E se arrivasse Insigne...»

Hanno Detto

Lazio, Giordano: «Infortuni? A volte può essere un problema di preparazione e forma del singolo calciatore. La domanda è questa...»

Hanno Detto

Asllani torna su Lazio Torino: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita veramente compatta»

Lazio news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Vlasic Hysaj Lazio Torino
Vlasic Hysaj Lazio Torino

Torino, Asllani torna sulla sfida contro la Lazio: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita compatta»

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. Nel post partita dell’ultima sfida disputata con l’Albania, il centrocampista del Torino Kristjan Asllani ha già rivolto lo sguardo al campionato, tornando a commentare l’ultima gara contro la Lazio, chiusa con il pareggio nel finale firmato da Cataldi su calcio di rigore.

PAROLE – «Al Torino sta andando bene, abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato, meritavamo qualcosa in più verso la fine. Abbiamo fatto una partita veramente compatta, siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino, che deve lottare per cose serie. Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile.

Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male. Come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio»

LEGGI ANCHE – Atalanta-Lazio: come vedere il match in tv e streaming

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.