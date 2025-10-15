Asllani torna su Lazio Torino: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita veramente compatta»

Torino, Asllani torna sulla sfida contro la Lazio: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita compatta»

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. Nel post partita dell’ultima sfida disputata con l’Albania, il centrocampista del Torino Kristjan Asllani ha già rivolto lo sguardo al campionato, tornando a commentare l’ultima gara contro la Lazio, chiusa con il pareggio nel finale firmato da Cataldi su calcio di rigore.

PAROLE – «Al Torino sta andando bene, abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato, meritavamo qualcosa in più verso la fine. Abbiamo fatto una partita veramente compatta, siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino, che deve lottare per cose serie. Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile.

Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male. Come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio»

