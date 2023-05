Ascolti televisivi Fiorentina-Inter, è flop per canale 5: i dettagli

Fiorentina-Inter, Calcio e finanza ha reso noti i dati relativi agli ascolti televisivi della finale di coppa italia

Ieri sera l’Inter si è aggiudicata la sua nona coppa Italia contro la Fiorentina di Italiano, ma il match tra le due squadre terminato 2-1 per i nerazzurri in rimonta, non si è aggiudicato la serata televisiva. Secondo quanto viene riportato da Calcio e finanza, gli ascolti della partita sono stati un vero flop per canale 5 e per la competizione, visto che ha registrato il 33.3% di share pari a 6.997.000 telespettatori, ricordando che solo il derby Roma-Lazio del 2013 fece peggio.