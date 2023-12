Fabiani a Mediaset: «Vecino? Non è la sede per parlarne ma non mi risultano provvedimenti. Sulla Coppa Italia...»

Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di Coppa Italia contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset prima di Lazio-Genoa, Angelo Fabiani ha dichiarato:

«Non credo che questa sia la sede deputata per chiarire alcuni aspetti. Mi limito a dire che in uno spogliatoio ci sono pregi e difetti, noi dirigenti siamo chiamati a lavorare sui difetti. Nulla di nuovo, sono cose di spogliatoio. Si è preso un provvedimento, non è corretto discuterne in pubblica piazza anche per rispetto del tesserato. Provvedimenti? Io non so se il presidente abbia detto ciò, a me non risulta. Se lo leggo e lo si dice in giro non posso andare dietro al calcio mediatico. Coppa Italia per rilanciarsi? La Coppa Italia è una manifestazione importante, giocarsi una finale è un traguardo strepitoso per tutte le squadre e ancor di più per la Lazio che l’ha vinta tante volte. Tutto questo scetticismo intorno ai ragazzi è esagerato, le competizioni internazionali portano via tante energie. Va sottolineato che questi ragazzi hanno raggiunto la qualificazione in Champions con un turno d’anticipo e vanno a giocarsi la partita a Madrid. Se dovessero vincere anche li, è difficile fare pronostici. Abbiamo fatto passi falsi, è sotto gli occhi di tutti. Siamo i primi a essere dispiaciuti, teniamo presente che ci sono tantissimi tifosi che seguono la squadra e dobbiamo giocare sempre per loro e per la società. quest’Ultima deve avere un ruolo centrale. Questa Coppa Italia è un obiettivo della Lazio, sarebbe una bestemmia dire il contrario».