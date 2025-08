Anastasi spiega: «Su Cancellieri c’è un problema amministrativo». Le dichiarazioni del noto giornalista e scrittore

Il giornalista e scrittore Filippo Anastasi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha offerto la sua lucida analisi sul precampionato della Lazio, commentando i progressi visti nella recente tournée in Turchia e dicendo la sua su alcuni dei casi più discussi del momento, dal ballottaggio in attacco al futuro di Samuel Gigot.

L’analisi sulla tournée: «Una Lazio molto migliorata»

Anastasi ha espresso un giudizio positivo sulle amichevoli contro Fenerbahce e Galatasaray, notando una crescita costante della squadra di Sarri. Secondo il giornalista, la solidità difensiva è il dato più incoraggiante, anche se non è mancata una nota critica su un episodio specifico. Ecco la sua analisi:

«Ho visto una Lazio molto migliorata, già contro il Fenerbahce avevo visto passi avanti dal punto di vista difensivo, ma contro il Galatasaray c’è stato un progresso anche a livello offensivo. L’aspetto positivo comunque direi è che, da quanto visto in queste amichevoli, gli avversari fanno fatica a tirare in porta. La partita contro il Galatasaray poteva anche finire 3-1, poi è finita 2-2 e il gol dei turchi mi è sembrato una papera di Provedel. Il tiro era centrale, si poteva parare».

Il ballottaggio in attacco: «Io mi terrei Cancellieri»

Il dibattito su chi resterà tra Cancellieri e Noslin è uno dei temi caldi del ritiro. Anastasi ha una preferenza netta, basata su considerazioni sia tecniche che di mercato.

«Cancellieri? È un problema amministrativo, io me lo terrei, ma potrebbe tornare utile per sbloccare il mercato in inverno. Se potessi scegliere venderei Noslin, ma non credo che il ragazzo abbia il mercato per far rientrare dell’investimento fatto lo scorso anno. Mentre Cancellieri pare abbia più estimatori. Ma chissà, magari ora Noslin – avendo cambiato agenti – potrebbe anche avere qualche estimatore. Vedremo. A oggi io mi terrei Cancellieri».

La difesa di Gigot: «È un calciatore valido»

Infine, Anastasi ha commentato le voci di mercato che circondano il difensore Samuel Gigot, criticando le basse valutazioni attribuite al giocatore.

«Mi viene da sorridere quando leggo certe valutazioni, sembra un giocatore da Promozione. Lo scorso anno ha fatto vedere che è un calciatore valido, non vedo perché debba costare così poco, soprattutto leggendo i prezzi che altre squadre fanno dei loro calciatori».