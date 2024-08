Allenamento Lazio, Baroni CARICA la squadra! Piano STABILITO, la situazione

Allenamento Lazio, Baroni non arretra di un centimetro e carica la squadra: nel mirino Southampton e Cadice. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, Marco Baroni, tecnico della Lazio, vuole finire al meglio il pre-campionato biancoceleste e non ha intenzione di mollare di un centimetro in vista dell’esordio in campionato.

La squadra si allenerà anche stamattina a Formello, poi partirà verso l’Inghilterra, dove domani sera alle 20:30 giocherà contro il Southampton. Dopodiché si sposterà in Spagna per

terminare il programma di amichevoli estive sabato contro il Cadice.