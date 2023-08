Allenamento Lazio, oggi seduta di scarico post Lecce per la squadra di Maurizio Sarri

Tornata subito al lavoro la Lazio di Maurizio Sarri, per smaltire la prima sconfitta stagionale di ieri contro il Lecce.

Ecco il report della sessione odierna.

Archiviato l`esordio stagionale contro il Lecce, la Lazio è tornata in campo questa mattina in vista del match contro il Genoa, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico. Dopo una prima fase di riscaldamento, i biancocelesti che non hanno preso parte alla sfida di ieri sera dal primo minuto hanno svolto un lavoro atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta