Allenamento Lazio, oggi la RIPRESA: Fabiani parlerà con la squadra. Il MOTIVO del confronto con il direttore sportivo biancoceleste

In seguito alla sconfitta in trasferta contro l’Udinese e al riposo concesso da Baroni nella giornata di ieri, oggi la Lazio riprenderà gli allenamenti a Formello. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la partita di sabato contro il Milan.

Come riportato da Il Messaggero, però, in occasione della ripresa il direttore sportivo Fabiani parlerà alla rosa. Infatti, alla società non è piaciuto il fatto che la squadra si sia fermata sul gol del vantaggio di Lucca.