Allenamento Lazio: ripresa dopo il Sassuolo. Immobile preoccupa Sarri, per colpa del fastidio al flessore non sarà a disposizione giovedì per la partita di Coppa Italia

Riparte l’allenamento a Formello per la squadra biancoceleste dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. Il gruppo di oggi a disposizione di Sarri è ridotto avendo a riposo tutti i titolari della gara giocata al Mapei Stadium insieme a Pedro, per loro solo lavoro di scarico.

Out anche Gila e Fares. Il tecnico capitolino per la sfida col Bologna di giovedì, starebbe studiando un turnover per dare spazio a chi ne ha trovato di meno nella prima parte di stagione. A preoccupare l’allenatore dopo il match col Sassuolo sarebbero le condizioni di Immobile, uscito dopo un quarto d’ora dalla gara al Mapei per un fastidio al flessore della coscia destra, oggi il capitano ha saltato la seduta odierna e per la sfida col Bologna non sarà a disposizione. Domani il centravanti farà gli esami per capire l’entità dell’infortunio.