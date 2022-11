Allenamento Lazio, Immobile alza bandiera bianca. Sarri con un dubbio

Doppio allenamento in casa Lazio in vista del derby di domani con la Roma. Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi

Alza bandiera bianca Immobile, assente in gruppo sia in mattinata che nel pomeriggio. Nessuna convocazione per il bomber, nemmeno simbolica. Il rischio è troppo alto.

I dubbi sono a centrocampo. Vista la squalifica di Milinkovic, accanto a Vecino e Cataldi, sarà ballottaggio tra Luis Alberto e Basic. Spagnolo e croato si sono alternati nella giornata di oggi. In difesa Casale è in vantaggio su Patric per affiancare Romagnoli.