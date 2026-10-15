Allarme Lazio: Kolo Muani si è risvegliato e ha già un precedente a favore contro i biancocelesti

Kolo Muani vede la Lazio! Ha già fatto male ai biancocelesti e ora insegue un record personale: il punto

L’avvicinamento al big match del campionato di Serie A riserva spunti di profonda riflessione e dati statistici che non possono passare inosservati per lo staff tecnico della capolista. La super sfida Juventus-Lazio andrà in scena domenica 18 ottobre alle ore 20:45, match valido per la 7a giornata di Serie A 2026/27. In vista dell’attesissimo appuntamento dell’Allianz Stadium, emerge un dato che fa letteralmente allarmare i sostenitori biancocelesti in merito allo stato di forma del reparto offensivo piemontese.

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Il momento d’oro di Randal Kolo Muani e il precedente contro la Lazio

L’attaccante della Juventus attraversa un momento di spiccata efficacia realizzativa che spaventa la retroguardia avversaria in vista del novanta minuti di gioco. Randal Kolo Muani — che è già andato a segno contro la Lazio in Serie A il 10 maggio 2025 — è stato direttamente coinvolto in 2 reti nelle ultime 3 partite disputate in campionato, collezionando 1 gol e 1 assist. Un rendimento straordinario che certifica la sua crescita, considerando che lo stesso numero di partecipazioni attive era stato precedentemente collezionato in ben 33 gare giocate nei maggiori cinque tornei europei.

La ricerca della continuità offensiva per la Juventus contro la Lazio

Forte della marcatura realizzata contro il Cagliari nel turno precedente, l’attaccante francese ha l’opportunità di centrare un traguardo statistico personale di assoluto rilievo. Se dovesse ripetersi nel prossimo incontro, il giocatore andrebbe a bersaglio per 2 match di fila in queste competizioni per la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025, quando firmò reti consecutive nelle sue prime 3 presenze in bianconero con il gol contro il Napoli e le doppiette contro Empoli e Como.