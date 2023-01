Pedullà: «Milinkovic vuole la Juve, però…»

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic: il serbo ha un accordo con la Juve

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Milinkovic-Savic:

«Lui ha un accordo tra gli agenti e la Juve per la prossima estate, ma al momento è tutto bloccato per il momento difficile che stanno vivendo i bianconeri. Non ci sono state offerte da parte dei club inglesi. Non escludo che la Lazio potrebbe anche considerarle».