Ajax Lazio, Bonanni: «Partita complicata, credo che ci saranno molti cambi e anche se non si vincesse...»

Ajax Lazio, le parole di Massimo Bonanni, in esclusiva su Lazionews24.com, sulla partita di questa sera di Europa League

Massimo Bonanni, nell’intervista gentilmente concessa in esclusiva al nostro sito, ha parlato anche della sfida di questa sera della Lazio contro l’Ajax in Europa League. Ecco le sue parole.

Prima della partita di lunedì con l’Inter la Lazio dovrà vedersela con l’Ajax. Che match ti aspetti e quanto rischio c’è che la squadra di Baroni possa avere la mente già all’Inter? Cosa deve fare per evitare che questo accada, a prescindere dal fatto che sfiderà una grande squadra come quella di Farioli?

«La squadra sa benissimo che deve andare di partita in partita. Con l’Ajax mi aspetto tanti cambi, prevedo una partita complicata contro una squadra forte e come nella sfida contro il Napoli, anche contro gli olandesi, qualora la Lazio non riuscisse a vincere, non sarebbe un dramma. Anche perchè in Europa i biancocelesti stanno facendo un ottimo percorso in questa prima fase della competizione».

