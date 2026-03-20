Agostinelli sulla Lazio: «Zaccagni è una perdita, ma le alternative ci sono»

Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attualità biancoceleste: le parole sulla squadra di Sarri

Andrea Agostinelli ha analizzato ai microfoni di Radiosei il momento attuale della Lazio, soffermandosi in particolare sulla situazione legata agli infortuni e sulle scelte tecniche che mister Maurizio Sarri potrebbe fare. In particolare, ha commentato l’ennesimo stop di Mattia Zaccagni e il suo impatto sulle scelte tattiche del tecnico biancoceleste.

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Agostinelli, ed il commento sull’importante perdita del capitano

Agostinelli ha riconosciuto che l’infortunio di Zaccagni rappresenta una perdita importante, nonostante il rendimento altalenante del giocatore nelle ultime uscite. Secondo l’ex calciatore, Zaccagni rimane un valore aggiunto per la Lazio dal punto di vista tecnico, e ha suggerito che Sarri punterà su Pedro per sostituirlo. Ha inoltre fatto i nomi delle alternative a disposizione:

LA PERDITA DI ZACCAGNI E LE ALTERNATIVE – «Zaccagni è una perdita importante, ma anche se il suo rendimento ultimo non è stato top. Lui era e resta il valore aggiunto dal punto di vista tecnico. Ora credo che Sarri punterà su Pedro. In quel ruolo lui ha bisogno anche di un giocatore con intelligenza tattica. Le alternative sono Noslin e Cancellieri.»

MALDINI COME PUNTA CENTRALE – «Ancora non sono convinto che Maldini debba essere riscattato per quella cifra per fare la punta centrale. Per una Lazio competitiva, Maldini in quel ruolo non lo vedo. Vorrei vederlo più pericoloso, con maggior presenza in area di rigore, ma queste situazioni dipendono dal fatto che non è una prima punta.»

FUTURO INCERTO – «Il futuro della Lazio lo immagino senza Romagnoli e Gila, con un Zaccagni con un anno in più ed una difesa da rifare. Tutto questo mi preoccupa. Per essere all’altezza della propria storia, il prossimo deve essere la stagione del ritorno in Europa. I segnali, però, non vanno in quella direzione.»