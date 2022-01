Adekanye al Crotone, è ufficiale: il comunicato del club calabrese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha ufficialmente ceduto l’attaccante Bobby Adekanye al Crotone: di seguito il comunicato del club calabrese

Il Crotone ha ufficializzato l’arrivo dalla Lazio dell’attaccante Bobby Adekanye. La nota del club:

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye. Classe 1999, Bobby compirà 23 anni il prossimo 14 febbraio ed è nigeriano con passaporto olandese: cresciuto tra i settori giovanili di Ajax, Barcellona, Psv e Liverpool, Adekanye si mette in mostra tra il 2017 e il 2019 in Premier League 2 con la seconda squadra dei Reds per poi essere acquistato dalla Lazio dove in 11 presenze di campionato realizza anche un gol, contro la Spal. Successivamente matura esperienze al Cadice in Spagna e al Den Haag in Olanda prima di far ritorno alla squadra biancoceleste. Molto abile nel dribbling in corsa, nel tiro e nel fornire assist ai compagni, agisce prevalentemente sull’esterno d’attacco. Ora Adekanye è pronto per la nuova avventura. Benvenuto nella famiglia rossoblù Bobby!».