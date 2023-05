Abbruscato elogia Immobile: «E' l'attaccante più forte...»

Abbruscato, l’ex attaccante elogia Ciro Immobile definendo il biancoceleste l’attaccante più forte ai microfoni di Tv Play

Ai microfoni di Tvplay ha parlato l’ex attaccante Elvis Abbruscato, il quale alla domanda su chi sia il centravanti italiano più forte non ha avuto dubbi, e ha rilasciato queste parole

IMMOBILE – Sicuramente se devo parlare degli attaccanti vorrei citare gli italiani. Quelli stranieri sono abbastanza scontati. Parlo degli italiani che ne abbiamo veramente pochi pronti a lottare per la classifica marcatori rispetto ad alcuni anni fa quando se la giocavano sempre con gli altri per vincere il titolo di capocannoniere. Quando Ciro Immobile non ci sarà più ci sarà un grandissimo vuoto, quel tipo di attaccante a oggi non lo vedo