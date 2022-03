Zenga: «Immobile non di discute, è una garanzia anche per l’Italia»

Walter Zenga, a poche ore dalla gara tra Italia e Macedonia del Nord, ha parlato dell’importanza di Immobile in Nazionale

Walter Zenga crede nell’Italia: «Io ho fiducia e non ho cambiato idea: ci qualificheremo e magari in Qatar vinceremo». A poche ore dalla gara contro la Macedonia, l’ex portiere ha parlato del momento che gli Azzurri stanno vivendo, soffermandosi sul ruolo di Immobile.

«Partiamo da un presupposto: Immobile non si discute» ha dichiarato per il Corriere dello Sport e ancora: «Mi è sempre piaciuto come centravanti e, anche se nella Lazio gioca in maniera differente ha più spazi da “attaccare”, pure per l’Italia è una garanzia, una certezza. Ciro farà bene, ne sono convinto».