Zeman: «La Lazio è ben messa rispetto ad altre big»

Zdenek Zeman ha un’ottima considerazione della Lazio: secondo l’esperto allenatore parte avvantaggiata rispetto ad altre big del campionato

Fa sempre piacere ricevere complimenti, particolarmente quando a farli non è una persona qualsiasi. Zdenek Zeman ha speso belle parole nei confronti della Lazio ai microfoni del Corriere dello Sport, ammettendo di aver visto una squadra pronta a lottare per le posizioni che contano. Ecco nello specifico la parte di intervista: «La squadra biancoceleste mi sembra quella che sta già avanti rispetto alle altre. Ha la consistenza tecnica per continuare, ha cambiato meno e ha immediatamente esibito un bel calcio. Penso che andremo incontro ad un campionato equilibrato. Ci sarà da divertirsi».