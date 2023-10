Zauri: «Con la Fiorentina la Lazio ha fatto una vittoria importante. Immobile...»

Zauri, l’ex biancoceleste ha analizzato Lazio-Fiorentina soffermandosi in particolare anche su Ciro Immobile

Ai microfoni di Radio Roma Sound 90 FM ha parlato Luciano Zauri, il quale esprime il suo parere su Lazio-Fiorentina e su Immobile. Le sue parole:

LAZIO-FIORENTINA – Grande vittoria, anche se con una prestazione non troppo brillante, ma il risultato non è un dettaglio, perché la Fiorentina è una buonissima squadra. La sua classifica non è un dettaglio, giocano un gran calcio, ogni tanto cala e ha delle problematiche, ma è una squadra ben allenata. Chi entra ha la stessa responsabilità che ha chi parte dal 1′ minuto. più volte abbiamo detto che quest’anno la rosa è più lunga e Sarri ha più scelte di qualità e i risultati lo confermano. Per ora anche i subentranti stanno facendo bene

IMMOBILE – Ha calciato un rigore pesantissimo con la freddezza dei grandi campioni. Mi auguro che questo gol lo aiuti a risprendersi perché la Lazio ha bisogno di lui, è il capitano