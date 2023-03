Corsa Champions, le parole di Zappacosta

Zappacosta, terzino dell’Atalanta, ha fatto il punto sulla corsa Champions League nella quale è impegnata anche la Lazio

Il terzino dell’Atalanta, Davide Zappacosta, ha parlato della corsa Champions, tema che riguarda da vicino anche la Lazio. Le sue parole al Corriere dello Sport:

«La classifica è corta, ma cerchiamo sempre di non guardarla, il campionato è ancora lungo. Sicuramente la vittoria contro l’Empoli in rimonta ci ha fatto capire che ci siamo sia mentalmente che fisicamente”. Parole da leader che hanno come intento quello di allontanare la pressione dalla squadra: “A quale Europa puntiamo? Questo ce lo diranno i risultati e le partite che arriveranno. Magari tra 4-5 partite capiremo».