Zaccagni, Sarri lo rivuole protagonista contro il Lecce: con i salentini la fascia sinistra è ancora sua. Il bomber capitolino ha superato l’affaticamento e ha voglia di tornare al top

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il comandante della Lazio, Maurizio Sarri vuole una reazione della squadra dopo le ultime uscite non irresistibili. Serve una scossa anche ai suoi big che vogliono tornare ad essere decisivi, tra questi Mattia Zaccagni che ha superato l’affaticamento e ha voglia di tornare al top.

Per la gara contro il Lecce la fascia sinistra sarà ancora sua. Dei 10 gol messi a segno in campionato, sette sono arrivati proprio all’Olimpico. Gli restano le sfide di questa sera e quello con la Cremonese per incrementare questo dato. Per stasera Sarri spera di riaverlo da protagonista come tutto il resto della stagione.